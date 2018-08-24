СПЧ изучит новые данные о пытках в ярославской колонии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) знаком с информацией, опубликованной в СМИ, о новых фактах пыток в ярославской колонии, рассмотрит эти данные на заседании совета по пенитенциарной системе, чтобы в будущем исключить применение пыток и жестокого обращения в тюрьмах и СИЗО, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Эта информация в "Новой газете" уже отправлена к следователям. Мы знакомы с публикацией. Там надо проверить, когда именно была сделана эта запись, и сейчас следователи, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных в этой колонии, как раз ее изучают", — сказал Федотов.

Он напомнил, что Совет по правам человека проведет заседание по развитию пеницитарной системы, где будут рассматривать все вопросы с тем, чтобы исключить случаи пыток и жестокого обращения в колониях и СИЗО.

"Пока дата заседания не назначена", — отметил Федотов.

Накануне пресс-бюро ФСИН России сообщило, что очередное видео с еще одним избиением осужденных в ярославской колонии, опубликованное в четверг "Новой газетой", было выявлено при проверке ФСИН, ведомство направило его следователям еще 14 августа для принятия процессуального решения.

В службе напомнили, что в конце июля по указанию директора ФСИН в каждом территориальном органе были созданы комиссии по проведению проверок всех случаев применения сотрудниками УИС силы и специальных средств за прошедший год.

Новая видеозапись из Ярославской колонии №1 с избиением осужденных опубликовала в четверг на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".

Видео с избиением Макарова также было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

После скандала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение Матвиенко внести серьезные изменения в систему исполнения наказаний заслуживает "безусловной поддержки", вместе с тем, его реализация требует детальной проработки с Минюстом, МВД, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Общественной палатой, правозащитными организациями и общественностью. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Он призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.