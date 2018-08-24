СПЧ изучит новые данные о пытках в ярославской колонии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) знаком с информацией, опубликованной в СМИ, о новых фактах пыток в ярославской колонии, рассмотрит эти данные на заседании совета по пенитенциарной системе, чтобы в будущем исключить применение пыток и жестокого обращения в тюрьмах и СИЗО, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов."Новой газете" уже отправлена к следователям. Мы знакомы с публикацией. Там надо проверить, когда именно была сделана эта запись, и сейчас следователи, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных в этой колонии, как раз ее изучают", — сказал Федотов.
Он напомнил, что Совет по правам человека проведет заседание по развитию пеницитарной системы, где будут рассматривать все вопросы с тем, чтобы исключить случаи пыток и жестокого обращения в колониях и СИЗО.
"Пока дата заседания не назначена", — отметил Федотов.
Накануне пресс-бюро ФСИН России сообщило, что очередное видео с еще одним избиением осужденных в ярославской колонии, опубликованное в четверг "Новой газетой", было выявлено при проверке ФСИН, ведомство направило его следователям еще 14 августа для принятия процессуального решения.
В службе напомнили, что в конце июля по указанию директора ФСИН в каждом территориальном органе были созданы комиссии по проведению проверок всех случаев применения сотрудниками УИС силы и специальных средств за прошедший год.
Новая видеозапись из Ярославской колонии №1 с избиением осужденных опубликовала в четверг на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".
Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.
После скандала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение Матвиенко внести серьезные изменения в систему исполнения наказаний заслуживает "безусловной поддержки", вместе с тем, его реализация требует детальной проработки с Минюстом, МВД, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Общественной палатой, правозащитными организациями и общественностью. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Он призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.