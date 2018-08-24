В Барнаул вылетел вертолет с двумя пострадавшими в ДТП гражданами Монголии

БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Вертолет санавиации Алтайского края с двумя пострадавшими в ДТП гражданами Монголии вылетел из районной больницы села Алтайское в Барнаул, сообщил РИА Новости главный врач больницы Анатолий Костылев.

Авария произошла в Алтайском районе на 56-м километре автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. По предварительным данным, микроавтобус с 17 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что девять человек были госпитализированы.

"Как только прибыл вертолет, мы загрузили наиболее тяжелых пациенток – двух женщин из Монголии и отправили их в Барнаул, где они будут госпитализированы в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи". Семь пострадавших перевели в Центральную городскую больницу Бийска для дальнейшего обследования и лечения, еще восьми пострадавшим госпитализация не понадобилась. В настоящий момент в больнице села Алтайское не осталось ни одного пострадавшего в ДТП", — сказал Костылев.

По его словам, возраст находившихся в микроавтобусе граждан Монголии составляет от 18 до 50 лет.

"Возраст пострадавших разный – от 18 до 50 лет. Многие были студенты и, по их словам, направлялись на учебу", — рассказал Костылев.

Еще одна авария с участием жителей Монголии произошла накануне ночью в соседней республике Алтай. В ночь на пятницу в Онгудайском районе на 659-м километре Чуйского тракта опрокинулся микроавтобус SsangYong Istana. После ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.