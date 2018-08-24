Пострадавших в ДТП граждан Монголии доставят их в Горно-Алтайск

БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Вертолет Центра медицины катастроф прибыл в село Онгудай Республики Алтай, где врачи готовят к транспортировке в больницу Горно-Алтайска троих граждан Монголии, пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса, сообщил РИА Новости диспетчер ведомства.

Поздно вечером в четверг на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман" опрокинулся микроавтобус. По последним данным, в нем находились 15 граждан Монголии, 12 из них пострадали в результате аварии.

"Вертолет Центра медицины катастроф прибыл в районную больницу села Онгудай, куда после ДТП были доставлены 12 человек. Врачи готовят к транспортировки троих пострадавших – они будут перевезены в больницу Горно-Алтайска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, тяжело пострадавших в аварии нет", — сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД региона, что водитель, управляя личным микроавтобусом Istana, не справился с управлением, автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

Перевал "Чике-Таман" — горный перевал на 659-м километре Чуйского тракта. Его высота составляет 1925 метров, подъем и спуск — 4 километра. Перевал является памятником природы, по нему проходит федеральная трасса М-52, ведущая до границы с Монголией.