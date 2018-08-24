В ДТП в Алтайском крае пострадали 17 граждан Монголии

БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Общее число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае, по уточненным данным, составило 17 человек, восьмерым потребовалась госпитализация, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Минздрава по Алтайскому краю.

Согласно сообщению ГУ МВД, авария произошла в Алтайском районе на 56-м километре автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. Микроавтобус, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости о девяти госпитализированных в результате ДТП.

"Всего пострадавших в ДТП было 17, из них 15 человек — граждане Монголии. Госпитализация потребовалась восьмерым — это семь иностранцев и один житель России, сейчас они в центральной районной больнице. Две женщины из Монголии — в тяжелом состоянии, в 11.00 (7.00 мск) за ними из Барнаула вылетел вертолет медицины катастроф, чтобы доставить их в краевую клиническую больницу", — сказал собеседник.

По его словам, сразу после ДТП из Бийска в Алтайский район выехала реанимационная бригада, принимается решение, чтобы перевезти наземным транспортом пострадавших из районной больницы в Бийск.