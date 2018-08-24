В опрокинувшемся автобусе в Республике Алтай было 15 граждан Монголии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пятнадцать граждан Монголии находились, по уточненным данным, в опрокинувшемся микроавтобусе в Республике Алтай, 12 из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В микроавтобусе находились 15 граждан Монголии, 12 из них пострадали, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, авария произошла в ночь на пятницу на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман".

В центре медицины катастроф региона сообщали РИА Новости, что 12 пострадавших планировалось доставить вертолетом в Горно-Алтайск, их состояние оценивается как средней тяжести.

Перевал "Чике-Таман" является памятником природы, по нему проходит федеральная трасса М-52, ведущая до границы с Монголией.