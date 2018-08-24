После ДТП в Алтайском крае госпитализировали девять граждан Монголии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Девять граждан Монголии пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Алтайском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В столкнувшемся с легковушкой микроавтобусе находились 16 граждан Монголии, девять из них пострадали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие пассажиры микроавтобуса госпитализированы.

Согласно сообщению ГУ МВД, авария произошла в Алтайском районе на 56-м километре автодороги Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай. Микроавтобус, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110.