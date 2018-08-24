В Дагестане при столкновении легковушки с автобусом погибли четыре человека

МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Тарумовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Авария произошла в пятницу рано утром около населенного пункта Кочубей.

"Столкнулись автомобиль Lada Vesta и рейсовый автобус, в результате аварии четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте", — сказал собеседник агентства, отметив, что количество пострадавших уточняется.

По его словам, предварительно, авария произошла по вине водителя легковушки, который не справился с управлением.