На Алтае двух братьев осудили за убийство четырех человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Двух братьев на Алтае признали виновными в убийстве четырех человек, одного из них суд приговорил к пожизненному заключению, другого — к 15 годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, ночью 3 мая 2017 года ранее судимые братья приехали на базу по приему плодово-ягодных продуктов в Егорьевском районе и убили в деревянной бытовке четверых рабочих, которые в это время спали. Обвиняемые нанесли им множественные удары ножом, облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных травм и обширных ожогов потерпевшие скончались в больнице.

В отношении злоумышленников было возбуждено дело о совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д", "ж" частью второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

"Следствием была проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств… которые суд принял во внимание и назначил Евгению Кудряшову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его брат Сергей приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из братьев, что мужчины обидели его супругу.