На севере Приамурья произошло землетрясение магнитудой 4,5

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу в Тындинском районе Амурской области в районе поселка Юктали, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"От оперативного дежурного получена информация, что в 06.30 (00.30 мск) 24 августа на территории Тындинского района поселка Юктали произошло землетрясение. По уточненной информации из учреждения РАН Сибирского отделения Геофизической службы Якутского филиала, магнитуда составила 4,5", — информирует центр.

Уточняется, что в поселке и ближайших населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

"Система жизнеобеспечения работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет", — уточняет центр.