Опубликовано новое видео избиений осужденных в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Фонд "Общественный вердикт" представил новое видео, сделанное якобы в ярославской колонии № 1, на котором бьют осужденных.

"Новые видео пыток из ярославской колонии № 1… Снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр", — сообщается на странице фонда в Facebook.

Видео опубликовано в "Новой газете". В частности, на нем видно, как осужденные пробегают по коридору здания, а сотрудники колонии пинают их и бьют.

РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН по Ярославской области.

В июле издание опубликовало видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова. По информации газеты, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. От должностей были отстранены 17 сотрудников колонии. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях, вскрылись новые факты нарушений, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение Матвиенко внести серьезные изменения в систему исполнения наказаний заслуживает "безусловной поддержки", вместе с тем его реализация требует детальной проработки с Минюстом, МВД, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Общественной палатой, правозащитными организациями и общественностью. Генеральный прокурор России Юрий Чайка, в свою очередь, потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Он призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.