Полиция продолжает держать оцепление на месте стрельбы в центре Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полицейские продолжают держать оцепление на участке улицы Сивцев Вражек, дома 44-38 (от здания МИД до пересечения с Плотниковым переулком) в Москве, где ранее в четверг неизвестный обстрелял двоих сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее СУСК сообщил, что неизвестный мужчина в центре Москвы беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции полка по охране дипломатических представительств. Один полицейский пострадал, он получил непроникающее ранение в ногу, его жизнь вне опасности. Ответным огнем нападавший был ранен, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По словам корреспондента РИА Новости, на месте происшествия дежурят полицейские, присутствуют представители СМИ. При этом стражи порядка отказываются давать комментарии журналистам и не раскрывают, когда будет снято оцепление. Обстановка сохраняется спокойная.