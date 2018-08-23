Полиция продолжает держать оцепление на месте стрельбы в центре Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полицейские продолжают держать оцепление на участке улицы Сивцев Вражек, дома 44-38 (от здания МИД до пересечения с Плотниковым переулком) в Москве, где ранее в четверг неизвестный обстрелял двоих сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
По словам корреспондента РИА Новости, на месте происшествия дежурят полицейские, присутствуют представители СМИ. При этом стражи порядка отказываются давать комментарии журналистам и не раскрывают, когда будет снято оцепление. Обстановка сохраняется спокойная.