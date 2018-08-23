Пару из Новороссийска, дрейфовавшую в море несколько дней, не накажут

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Пару из Новороссийска, вышедшую в море в нарушение пограничного режима, унесенную ветром и продрейфовавшую там несколько дней, привлекать к ответственности не будут, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пара из Новороссийска вышла в Черное море на надувной лодке с нарушениями правил пограничного режима, после чего ее унесло ветром, и она продрейфовала вдоль побережья пять дней вплоть до своего спасения экипажем греческого судна. Также сообщалось о том, что за нарушение погранрежима молодым людям грозит ответственность.

"Привлекать молодых людей к ответственности погранслужба не будет", — сообщил представитель пресс-службы ведомства. Кроме того, в релизе пограничников уточняется, что в море пара провела не пять дней, как сообщалось ранее, а три. Также в пресс-службе уточнили, что алкоголя у молодых людей в лодке не было.

Как сообщается, потерпевшие рассказали пограничникам что, приобрели лодку в поселке Мысхако и в тот же день вышли на ней в море, не уведомив погранорганы и не поставив ее на учет в погранподразделении. Позднее лодку ветром унесло далеко от берега. В 67 милях западнее Новороссийска проходящее в том районе греческое судно "Крити Рок" заметило дрейфующую в открытом море резиновую лодку, и экипаж поднял пострадавших на борт, доставив их в порт "Тамань", где они были переданы пограничникам для установления их личностей.

Как сообщается, пострадавшими оказались 27-летний гражданин Республики Армения и 30-летняя россиянка. "Просьб об оказании какой-либо помощи от молодых людей не поступало. После того, как личности пострадавших были установлены, они были переданы родственникам", — говорится в релизе.