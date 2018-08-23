Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А на двух заводах в Петербурге

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили 18 случаев заболеваний гепатитом А у сотрудников двух автозаводов Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

"На 23.08.2018 лабораторно подтверждено по 9 случаев заболеваний гепатита А у сотрудников ООО "Ниссан Мэнуфэктуринг РУС" и ООО "Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по результатам лабораторного исследования выявлена продукция, не соответствующая гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Также выявлены грубые санитарно-эпидемиологические нарушения в деятельности организатора питания (ООО "эМэФСи") на двух предприятиях.

Сотрудники пищевых блоков не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции, сообщили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор временно приостановил деятельность пищеблоков. Организована профилактическая вакцинация сотрудников предприятий.

"Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО "эМэФСи" на предприятиях ООО "Ниссан Мэнуфэктуринг РУС" и ООО "Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия", — отмечается в сообщении.