При пожаре в многоэтажке на юго-востоке Москвы пострадали три человека

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, один пострадавший доставлен в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Московского авиационного центра.

"Санитарный вертолет эвакуировал с 8 улицы Текстильщиков пострадавшего при пожаре", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего в результате пожара пострадали три человека.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, по данному адресу в девятиэтажном жилом доме горели балконы на двух этажах и частично квартира. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.