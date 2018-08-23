Калининградский чиновник получил девять лет лишения свободы за взятку

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Приговор заместителю главы администрации Пионерского городского округа Калининградской области, который был осужден к девяти годам лишения свободы за получение взятки в 160 тысяч рублей, в четверг вступил в законную силу, сообщила пресс-служба калининградского областного суда.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось Светлогорским городским судом, который установил, что 20 декабря 2016 года замглавы администрации Пионерского городского округа за общее покровительство по службе получил через посредника от руководителя коммерческой организации взятку в 160 тысяч рублей.

"Приговором Светлогорского городского суда N. осужден, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Данный приговор был обжалован осужденным и его защитниками в Калининградский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы жалоб, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным", — говорится в сообщении суда.

Кроме того, бывшему замглавы администрации округа предстоит выплатить штраф в размере тридцатикратной суммы взятки – 4,8 миллиона рублей.

Подсудимый не признал своей вины, но суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ как получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.