Пятерых отравившихся в Котельниках строителей выписали из больницы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятерых строителей, отравившихся во вторник в Котельниках, выписали домой из больницы, еще двое покинули медучреждение самостоятельно, на лечении остаются 17 человек, накануне был госпитализирован еще один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы.

"На данный момент в медучреждениях Подмосковья на госпитализации остаются 17 человек, все они поступили накануне в связи с происшествием в Котельниках. Пятеро заболевших выписаны домой, двое ранее покинули медучреждение самостоятельно. Оставшиеся пациенты проходят лечение в Люберецкой районной больнице №1, в Раменской центральной районной больнице, а также в Жуковской городской больнице. Накануне дополнительно госпитализирован 1 человек", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора РИА Новости сообщили, что отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк". Объект, который строили рабочие, находится по адресу: Котельники, Опытное поле, владение 10/2.