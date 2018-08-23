КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Следственные органы задержали бывшего директора Чистопольского хлебозавода, подозреваемого в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия почти на 6 миллионов рублей, сообщает управление СК РФ по Татарстану.

В начале июня в выпуске новостей телеканала "Россия-1" вышел сюжет о записанном работниками Чистопольского хлебозавода видеообращении на "прямую линию" с президентом России. В нем работницы хлебозавода сообщили, что предприятие закрылось, а последний раз зарплату они получали в феврале.

По результатам прокурорской проверки, установившей, что задолженность по зарплате на предприятии превышает 5,3 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами по подозрению в совершении преступления задержан бывший директор АО "Чистопольский хлебозавод" Ренат Халиуллин", — говорится в сообщении.

По версии следствия, задолженность хлебозавода по заработной плате перед 206 работниками с марта по май 2018 года составила свыше 5,7 миллиона рублей. При этом, как отмечает следствие, Халиуллин, имея возможность частично погасить долг, расходовал денежные средства на иные нужды.

Причастность к совершению преступления Халиуллин не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.