На Урале троих мужчин осудили за взятку следователю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Суд на Урале вынес приговор в отношении троих мужчин, обвиняемых в зависимости от роли каждого в посредничестве во взяточничестве и даче взятки следователю Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, мужчины, один из которых был сотрудником Уральской оперативной таможни, намеревались передать следователю регионального следственного управления на транспорте СК РФ взятку в размере 10 миллионов рублей. Деньги предназначались для принятия процессуальных решений по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, возвращения документов и предметов преступления, а также непринятия мер по привлечению одного из мужчин к уголовной ответственности.

Один из мужчин являлся взяткодателем, а два других выступили в роли посредников, отметили в СУСК.

Четырнадцатого декабря 2016 года сотрудники регионального УФСБ задержали злоумышленников при передаче части предполагаемой взятки в размере 2 миллионов рублей. Следователь, по информации ведомства, доложил о готовящемся преступлении.

"Мужчине, выступившему в качестве взяткодателя, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 20 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Мужчин, выступивших посредниками во взяточничестве, суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 70 тысяч рублей соответственно.