Апелляцию на приговор по делу об избиении DJ Smash рассмотрят в сентябре

Оглашение приговора экс-депутату пермского заксобрания и его другу по делу об избиении DJ Smash. Архивное фото

Оглашение приговора экс-депутату пермского заксобрания и его другу по делу об избиении DJ Smash. Архивное фото

ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда о признании виновными экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича в избиении DJ Smash будет рассмотрена 19 сентября, говорится на сайте Пермского краевого суда.

Во вторник Ленинский районный суд передал в Пермский краевой суд материалы по апелляционной жалобе на приговор бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Они были признаны виновными в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

За совершение преступления, предусмотренного статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), Ленинский районный суд Перми приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже осужденные подали апелляционную жалобу на данное решение.

В четверг на сайте Пермского краевого суда в разделе судебного делопроизводства появилась информация, что судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Телепнева и Ванкевича состоится 19 сентября. Вести процесс будет судья Александр Богомягков.

Представители осужденных планируют в суде оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки.

Сам DJ Smash считает, что апелляция позволит усугубить приговор Телепневу и Ванкевичу, о чем он заявил на своей странице в Instagram.