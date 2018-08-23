Апелляцию на приговор по делу об избиении DJ Smash рассмотрят в сентябре

ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда о признании виновными экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича в избиении DJ Smash будет рассмотрена 19 сентября, говорится на сайте Пермского краевого суда.
За совершение преступления, предусмотренного статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), Ленинский районный суд Перми приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже осужденные подали апелляционную жалобу на данное решение.
Представители осужденных планируют в суде оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки.
Сам DJ Smash считает, что апелляция позволит усугубить приговор Телепневу и Ванкевичу, о чем он заявил на своей странице в Instagram.