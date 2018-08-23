В СК рассказали подробности нападения на девочку в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Неизвестный напал на девочку, которая выгуливала собаку в городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области, нападавшего не смутил лай животного, которое не смогло помешать злоумышленнику, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Неустановленный мужчина, находясь в лесополосе у дома 5 по улице Космонавтов в городе Сясьстрой Волховского района Ленобласти, напал на малолетнюю девочку, которая выгуливала свою собаку. Злоумышленник схватил ребенка за ногу, повалив на землю, и протащил по земле", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нападавший затащил девочку за хозяйственные постройки, где ударил битой по ноге.

"Он осмотрел карманы одежды девочки и, не найдя в них ценностей, скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, информация некоторых СМИ о том, что собака защитила девочку, не соответствует действительности, так как лай собаки не избавил ребенка от нападения. В ведомстве также уточнили, что никакого насилия сексуального характера в отношении девочки не совершалось.

"Действия нападавшего следствие квалифицирует как разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия", — говорится в сообщении.