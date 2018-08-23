Сгоревший на Ямале дом был признан аварийным в 2016 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Сгоревший в поселке Уренгой (ЯНАО) многоквартирный дом был признан аварийным в 2016 году, восстановлению он не подлежит, сообщается на сайте администрации Пуровского района.

Ранее в четверг в МЧС сообщали о пожаре в деревянной двухэтажке на 15 квартир, из которой были эвакуированы 16 человек. По уточненной информации районных властей, четверо жителей получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь, погибших нет.

"На данный момент известно, что пострадавший от пожара дом… был признан аварийным в 2016 году. В нем зарегистрировано 47 человек, из них 13 детей. Большинство жильцов в настоящий момент находится в отпуске, жильцы семи квартир — в поселке", — говорится в сообщении.

Власти также подчеркнули, что "на улице никто из пострадавших не останется". В поселке готовы к заселению пять квартир из так называемого маневренного фонда, открыт пункт временного размещения в культурно-спортивном комплексе "Уренгоец".

"Причины пожара установят специалисты, сгоревший дом восстановлению не подлежит", — добавили в администрации района.