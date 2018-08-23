В Калининграде задержали женщину, которая хотела зарубить фельдшера топором

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники управления Росгвардии по Калининградской области задержали пожилую женщину, которая пыталась ударить топором фельдшера скорой помощи, приехавшего к ней на вызов, сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили в управлении, пожилая женщина вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия. Когда фельдшер зашла в квартиру, она заперла за ней дверь, схватила топор и несколько раз попыталась накинуться на медработника. Фельдшер смогла закрыться в одной из комнат и позвонила в полицию.

"Получив информацию от дежурного, к месту направился ближайший наряд группы задержания. Узнав, что на месте происшествия работают стражи правопорядка, подозреваемая открыла дверь. Росгвардейцы вместе с представителем МВД вошли в квартиру и вызволили медработника", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, пожилую женщину передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. Проблему защиты врачей обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручал проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.