В Калининграде задержали подростка, который ограбил торговый центр

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали 13-летнего подростка, который, оставшись ночью в торговом центре, утром вынес из магазина товаров на 76 тысяч рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Задержанному подростку 13 лет, как выяснили полицейские, после закрытия торгового центра "Виктория" на улице Гайдара он спрятался, остался в магазине, просидел там всю ночь, ущерб магазинов, расположенных в ТЦ, составил 76 тысяч рублей", — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что сейчас подросток находится в центре временного содержания, его передадут родителям, которым предстоит возместить ущерб торговому центру.