На Ямале локализовали пожар в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Пожар в жилом многоквартирном доме в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее в четверг в ведомстве сообщали о пожаре в деревянной двухэтажке, из которой были эвакуированы 16 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, погибших нет.

"По состоянию на 14.04 (12.04 мск) пожар в жилом доме локализован на площади 510 квадратных метров", — рассказали в пресс-службе.

Представитель МЧС также подчеркнул, что угрозы зданиям, находящимся рядом с указанным домом, нет. По его словам, эвакуированных жильцов власти планируют разместить в маневренном жилом фонде поселка Уренгой. Горячее питание в случае обращений будет предоставлено в местном Центре социального обслуживания населения, добавили в ведомстве.