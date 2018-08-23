В Оренбурге директора и бухгалтера интерната обвиняют в мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве на 6 миллионов рублей возбуждено в Оренбурге в отношении директора и главного бухгалтера коррекционной школы-интерната, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 4 мая 2016 года по 29 июня 2018 года директор коррекционной школы-интерната №2 города Оренбурга дала указание об изготовлении заведомо подложного документа — приказа о приеме на работу своего знакомого на должность младшего воспитателя. После чего утверждала заведомо подложные табели учета рабочего времени. На основании этих документов директор и главный бухгалтер интерната незаконно получили более 6 миллионов рублей, начисленных в качестве оплаты труда своему знакомому, который фактически не работал.

Кроме того, в период с января 2016 года по июнь 2018 года директор обеспечила начисление и выплату подчиненным ей сотрудникам надбавок стимулирующего характера и премиальных выплат. После чего давала указания данным сотрудникам передавать ей часть денежных средств.

"Вину директор школы-интерната не признала, главный бухгалтер вину признала полностью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.