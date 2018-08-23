Супругов из Нижнего Новгорода будут судить за похищение человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Супруги, обвиняемые в похищении человека и причинении ему телесных повреждений, предстанут перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 29 августа 2017 поздним вечером 32-летний обвиняемый при встрече со знакомым под надуманным предлогом попросил отвезти его в гаражный кооператив в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Прибыв к гаражам, где, согласно плану уже находилась 26-летняя обвиняемая с неустановленным следствием лицом, злоумышленник напал на потерпевшего, вытащил из автомобиля и избил. Затем пострадавшего связали и поместили в подвал гаража.

На протяжении двух дней потерпевший насильно удерживался в подвале гаража. Все это время обвиняемые требовали сообщить им сведения о месте нахождения двух граждан, которые, якобы, должны были им деньги. Для этого двое подельников обвиняемых неоднократно избивали потерпевшего руками и ногами, деревянным бруском и ножкой от табурета, издевались, кидая в него кирпичи, помещая пальцы рук в тиски и сдавливая их, и угрожали убийством.

Ранним утром 1 сентября 2017 года потерпевший, воспользовавшись тем, что остался в помещении гаража один, смог выбраться из погреба, открыть ворота гаража и сбежать с места преступления, после чего он обратился в правоохранительные органы.

В тот же день супруги-похитители были задержаны. Вину они не признали.

"Проведенной в ходе расследования судебно-медицинской экспертизой установлено, что всего потерпевшему нанесено не менее 24 травматических воздействий, причинены перелом стопы и иные телесные повреждения, которые повлекли в совокупности причинение средней тяжести вред его здоровью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального управления СК.