В Петербурге эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Жителей верхних этажей 16-этажного дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за задымления электрощита, пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского ГУМЧС.

"В доме 47/4 по проспекту Энтузиастов по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга на третьем этаже горел электрощит. Из-за сильного задымления были эвакуированы жильцы верхних этажей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар был локализован в 11.35.