В Анапе задержали пьяного водителя, уходившего от погони на угнанной машине

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Анапе задержали пьяного водителя без прав, уходившего от погони на угнанной машине, прострелив колесо автомобиля, говорится на сайте МВД России.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД по Анапе заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. "На неоднократные требования полицейских остановиться, водитель не реагировал и продолжал движение. Пытаясь скрыться от преследования, водитель выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию на дороге", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте.

Она отметила, что для остановки автомобиля полицейскими было принято решение применить табельное оружие. "Пробив выстрелом колесо автомобиля, полицейские блокировали его в одном из дворов и задержали водителя… Проведенное медицинское освидетельствование показало, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что водительского удостоверения у мужчины нет, а машина принадлежит его родственнику, который обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства", — говорится в сообщении.

По данным представителя МВД, в отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.