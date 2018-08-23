И.о. главы свердловского управления капстроительства отстранили от работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства в четверг поручил отстранить от должности исполняющего обязанности руководителя свердловского управления капстроительства (УКС) Олега Кагилева.

"Что касается УКС. Буквально вчера было получено письмо из прокуратуры о том, что материалы проверки они направили в Следственный комитет. Я на время проверки предлагаю отстранить от руководства исполняющего обязанности", — сказал Куйвашев.

Глава региона обратился к вице-губернатору Сергею Швиндту с просьбой как можно скорее подобрать кандидатуру на пост главы свердловского управления капстроительства.

По информации местного издания Znak.com, Кагилев подозревается в вымогательстве денег с подрядчика при строительстве спортивного комплекса "Синегорец".

В региональном управление СК РФ и Генпрокуратуре по УрФО комментировать РИА Новости проверку в отношении Кагилева отказались.