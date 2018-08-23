На Ямале загорелся жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Жилой многоквартирный дом горит в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, из здания эвакуированы 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сегодня до обеда в поселке Уренгой произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме… 16 человек были эвакуированы из горящего дома, по предварительной информации, это 100% проживающих", — сообщили в пресс-службе.

Представитель ведомства пояснил, что дом горит по всей площади, которая превышает 500 квадратных метров. Пожарные подразделения стараются не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.

"По предварительной информации, пострадал один человек, погибших нет. Продолжается тушение пожара", — добавили в МЧС, уточнив, что в поселке создан оперативный штаб, который возглавляет глава сельского поселения Олег Якимов.