ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы в Челябинской области задержали группу подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи, из которого они похитили телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей, сообщает в четверг СУ СК РФ по региону.

"Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто, задержаны лица, причастные к его совершению. Похищенное имущество изъято у задержанных", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой". По версии следствия, подозреваемые ночью 21 августа проникли в помещение салона сотовой связи, расположенное в Калининском районе областного центра, где, избив сторожа, похитили сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствие устанавливает причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, отмечает СУ СК.