На Урале мужчина получил срок за избиение матери и убийство ее кошки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №2 судебного района, в котором создан Красноуфимский районный суд, приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя Кирилла Русинова за избиение пожилой матери и убийство ее кошки, которую он пять раз ударил головой об пол, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание", "Угроза убийством" и "Жестокое обращение с животными".

"Русинов в момент совершения преступлений находился в состоянии алкогольного опьянения, что признано судом отягчающим наказание обстоятельством. Мировой судья назначил Русинову наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, в ходе судебного разбирательства гособвинитель представил доказательства того, что в период с августа 2017 года по январь 2018 года Русинов систематически наносил побои своей матери, 1952 года рождения, а также высказывал в ее адрес угрозу убийством. Кроме того, в феврале 2018 года осужденный с особой жестокостью более пяти раз ударил домашнюю кошку своей матери головой об пол, в результате чего кошка погибла, уточняет прокуратура.