В Хабаровском крае лже-косметолог пойдет под суд за хищение

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Комсомольска-на-Амуре, которая представлялась косметологом и собирала предоплату за так и не оказанные услуги с 61 клиента, направлено в суд, сообщает в четверг прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, неработающая многодетная комсомольчанка, узнав из новостей о случаях мошенничеств в интернете, решила получить незаконный доход. Она создала в Instagram несколько страниц, где указала разные города проживания. На своих страницах она разместила объявления об оказании ею косметологических услуг от массажа до постановки имплантов. Фотографии "своих" работ и положительные отзывы клиентов нашла в интернете.

Следствие утверждает, что образования косметолога женщина не имела и познаниями в этой сфере не обладала. Звонившим по объявлению клиентам она предлагала сделать предоплату за услуги в размере от 2,5 тысячи до 8,5 тысячи рублей переводом на карту. После поступления средств, встречу переносила, а затем добавляла контакт клиента в "черный список" либо удаляла страницу.

Установлено, что с января 2017 года по 2 апреля 20128 года обвиняемой удалось получить деньги от 61 потерпевшей из разных городов Дальнего Востока и Забайкалья. Несостоявшиеся клиенты перевели "косметологу" 312,6 тысячи рублей.

"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы города. Она обвиняется по статье "мошенничество". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На сумму причиненного ущерба по уголовному делу заявлены гражданские иски", — говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уточняется, что наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.