Следователи выясняют обстоятельства гибели альпиниста от молнии на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели на Эльбрусе от удара молнии альпиниста из Брянска, сообщает региональное СУСК.

Ранее МЧС сообщало, что в среду на высоте 4,3 тысячи и 4,2 тысячи метров на Эльбрусе ударила молния, в результате пострадали два альпиниста. Один из них — мужчина из Брянска скончался во время транспортировки, а вторая пострадавшая — также жительница Брянска была доставлена в больницу поселка Эльбрус.

"Согласно материалам проверки, 22 июля супруги из Брянска осуществляли восхождение на гору Эльбрус. Во время восхождения в мужчину, 1984 года рождения, ударила молния. Его супруга, 1993 года рождения, практически не пострадала. Мужчина скончался в процессе транспортировки в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.