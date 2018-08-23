СПЧ попросил изменить меру пресечения сотруднику ЦНИИмаша

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) обратился к следственным органам с просьбой изменить меру пресечения сотруднику ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, по состоянию здоровья и с учетом преклонного возраста, и надеется на положительный ответ, сообщил РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

По словам адвоката обвиняемого, Кудрявцев имеет "целый букет заболеваний", а питание в СИЗО может привести 74-летнего ученого к смерти.

"Мы уже обратились к следственным органам с просьбой об изменении меру пресечения Кудрявцеву. Ответа пока нет. Обращение было сделано по просьбе его семьи в связи с состоянием здоровья", — сказал Федотов.

Он добавил, что рассчитывает на положительный ответ, учитывая слабое здоровье и возраст Кудрявцева, которому уже восьмой десяток. "Вообще СИЗО существует, чтобы там содержались обвиняемые и подозреваемые, а не для того, чтобы там люди умирали", — отметил правозащитник.