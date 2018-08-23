В Самарской области завели дело о взятке в отношении начальника колонии

САМАРА, 23 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении начальника исправительной колонии в Самарской области, который в среду был задержан с поличным при получении 300 тысяч рублей, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.

Ранее ФСИН сообщила о задержании начальника исправительной колонии №3, расположенной в городе Новокуйбышевске Самарской области, при получении крупной взятки от родственников осужденных. По оперативным данным, за деньги он обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых осужденных. Окончательное решение по УДО принимает суд, однако мнение руководства колонии всегда учитывается. По данным УФСБ, начальник ИК-3 был задержан с поличным при получении 300 тысяч рублей, которые являются частью платы за содействие в УДО от родственников отбывающего наказание в ИК-3 за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.