На Ямале нашли живой пропавшую более двух недель назад девочку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Пропавшая 8 августа в тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15-летняя девочка найдена живой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее ведомство сообщало о пропаже 15-летней девочки, которая две недели назад ушла из чума, расположенного в тундровой местности Тазовского района, к своему брату, живущему в 6-7 километрах. До места она не добралась, однако домой так и не вернулась. Родители пытались найти ее самостоятельно, но спустя три дня обратились в экстренные службы. Позже по данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

"Мы узнали информацию по спутниковой связи… Девочка, заплутавшая в тундре, нашлась живой. Подробности будут после возвращения следственно-оперативной группы", — рассказал собеседник агентства.

Поиски пропавшей, как сообщалось, велись на земле и с воздуха с 11 августа, в них участвовали специалисты учреждения "Ямалспас", полицейские, родственники девушки, а также добровольцы.