ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области в четверг отправил под домашний арест четвертого подростка, который обвиняется в том, что вместе с тремя товарищами избил до смерти молодого человека, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее суд арестовал троих подростков.

"Суд, рассмотрев представленные органами СКР материалы, принял решение избрать в отношении четвертого обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 20 октября", — говорится в сообщении.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). В одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, отмечало следствие, которую сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. Под петицией подписались более 100 тысяч человек. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.