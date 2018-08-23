В Южно-Сахалинске обрушилась часть потолка в детской поликлинике

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Часть потолка обрушилась в педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в четверг в региональном Минздраве.

"В педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники на улице Сахалинской Южно-Сахалинска упала штукатурка вокруг одного из плафонов. Специальная комиссия министерства здравоохранения выехала на место и после обследования приняла решение с понедельника перевести все службы в главное здание поликлиники на улице Емельянова", — рассказал собеседник агентства.

Он опроверг информацию местных СМИ о пострадавшей пациентке. "Главврач поликлиники обзвонила все медучреждения, в том числе и городскую травматологическую поликлинику. За медпомощью по поводу травмы никто не обращался", — добавил представитель ведомства.

В региональном следственном комитете РИА Новости сообщили, что поскольку пострадавших нет, отсутствует повод для проверки.