Суд отказался пересматривать дело о конфискации имущества Захарченко

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Никулинский суд Москвы в четверг отказался пересматривать решение о конфискации у полковника Дмитрия Захарченко и его семьи 9 миллиардов рублей и квартир, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В заявлении Захарченко в суд, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что изъятые в ходе обыска деньги на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации.

Защита просила пересмотреть судебные постановления "по вновь открывшимся обстоятельствам".

"В удовлетворении иска отказать", — огласила решение судья Елена Кузнецова.