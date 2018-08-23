СК начал проверку после столкновения баржи с моторной лодкой в Подмосковье

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по факту столкновения в Подмосковье баржи и моторной лодки, в результате чего погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту наезда баржи на моторную резиновую лодку в районе Голутвинского понтонного моста", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 22 августа около 22.00 на 1-м километре Москвы-реки в районе Голутвинского понтонного моста Коломны произошел наезд буксира-толкача с баржей, перевозящей песок, на моторную резиновую лодку, в которой находилась супружеская пара. В результате наезда моторная лодка перевернулась, силами команды буксира–толкача женщину вытащили из воды и передали наряду скорой помощи. Мужчина погиб, его тело обнаружили утром 23 августа.

Сообщается, что следствие организовало комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следствие отмечает, что вопреки требованиям безопасности супруги находились в моторной лодке в ночное время без опознавательных знаков, спасательных жилетов и светоотражающих элементов.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.