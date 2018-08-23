Погибшие на пожаре под Волгоградом дети не могли себе помочь из-за аутизма

ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Трое детей, которые погибли на пожаре в Ольховском районе Волгоградской области, страдали аутизмом и не смогли правильно оценить ситуацию, чтобы спастись, сообщил РИА Новости глава Ольховского района Алексей Солонин.

Ранее СУ СК РФ по Волгоградской области сообщало, что при пожаре в селе Нежинский погибли три брата, 11-летние близнецы и мальчик 12 лет. По информации ведомства, дети оказались дома без мамы, старший 25-летний брат не смог прийти ребятам на помощь. Организована доследственная проверка.

Как сообщили РИА Новости в администрации Ольховского района, все дети, включая старшего брата, имели отклонения в умственном развитии.

"Дети, которые погибли в пожаре, инвалиды, страдали аутизмом. Учились на дому. Они, видимо, не смогли оценить ситуацию, что надо выбежать из дома. Мы до последнего надеялись, что они выбежали куда-то, спрятались. Старший сын тоже инвалид, поэтому также не смог адекватно отреагировать на пожар и помочь братьям", — сообщил Солонин.

По словам собеседника агентства, администрация района и благотворители окажут помощь семье в организации похорон и восстановлении документов.