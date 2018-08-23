В Воронежской области опрокинулся микроавтобус

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся в кювет в Воронежской области в ночь на четверг, восемь человек госпитализированы, сообщило УМВД по региону.

"Сегодня, примерно в 03.00 часа в Хохольском районе на 21 км автодороги "Воронеж-Луганск", 29-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Transporter и двигаясь в направлении Москвы, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет", — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь пассажиров автомобиля.

"Женщины в возрасте 20, 58 и 58 лет, а также мужчины в возрасте 25, 29, 31, 32 и 54 лет с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — информирует ведомство.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.