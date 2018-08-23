Следователи начали проверку после экстренной посадки самолета в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Сургуте самолета авиакомпании S7, направлявшегося из Норильска в Новосибирск, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее в четверг источник сообщил РИА Новости об экстренной посадке воздушного судна, на борту которого находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Проверка организована. На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.

Ряд СМИ предположил, ссылаясь на собственные источники, что причиной экстренной посадки мог стать отказ одного из двигателей. В свою очередь, на сайте местного телеканала "СургутИнформТВ" заявляется, что самолет был вынужден сесть, так как во время полета бортовой компьютер показал пилотам о проблемах с наддувом кабины.

Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах Сургута, экипаж воздушного судна в настоящее время пытается устранить неисправность, с пассажирами работают представители перевозчика. При этом он не уточнил характер проблемы.