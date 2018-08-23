Прокуратура выяснила, кто спровоцировал конфликт в пермской колонии

ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Конфликт между отдельными группами осужденных, который привел к беспорядкам в пермской колонии номер 37, спровоцировал один из заключенных, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Во вторник СК РФ информировал, что осужденные в пермской колонии 37, где отбывают наказание бывшие силовики, пытались организовать массовые беспорядки. По версии СК, они напали на другого заключенного "из мести за содействие, оказанное им администрации".

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что групповое неповиновение осужденные, отбывающих наказание в ИК-37, допустили в ночь с 17 на 18 августа.

"Проверкой установлено, что осужденный А. спровоцировал конфликт между отдельными группами осужденных, причинив также телесные повреждения одному из них, ударив кулаком", — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, возникшую потасовку пресекли спешно прибывшие в отряд сотрудники колонии. Законные требования надзирателей зачинщик драки проигнорировал, продолжая вести себя агрессивно. Более того, его поддержали еще несколько заключенных. Когда же инициатора беспорядков задержали, он демонстративно причинил себе порезы предплечья, после чего он был доставлен в дежурную часть ИК-37, где ему оказали медицинскую помощь. Поддержавших зачинщика драки четверых осужденных поместили в ШИЗО. В изоляторе еще один из заключенных причинил себе увечья, поэтому для него тоже пришлось вызвать медика.

"В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление", — говорится в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что на данный момент следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").