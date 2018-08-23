Прокуратура выяснила, кто спровоцировал конфликт в пермской колонии

ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Конфликт между отдельными группами осужденных, который привел к беспорядкам в пермской колонии номер 37, спровоцировал один из заключенных, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что групповое неповиновение осужденные, отбывающих наказание в ИК-37, допустили в ночь с 17 на 18 августа.
"Проверкой установлено, что осужденный А. спровоцировал конфликт между отдельными группами осужденных, причинив также телесные повреждения одному из них, ударив кулаком", — рассказали в прокуратуре.
"В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление", — говорится в сообщении.
В прокуратуре также добавили, что на данный момент следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").