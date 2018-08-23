В Сургуте экстренно сел самолет с 26 пассажирами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Норильска в Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Сургута, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, на борту воздушного судна в момент посадки находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

"Борт из Норильска приземлился в аэропорту Сургута в штатном режиме примерно в 9 часов по местному времени (7.00 мск)", — рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как пояснили журналистам в официальном штабе правительства Югры, самолет принадлежит авиакомпании S7. В настоящее время его техническое состояние уточняется. В свою очередь, ряд СМИ предположил, ссылаясь на собственные источники, что причиной вынужденной посадки мог стать отказ одного из двигателей.