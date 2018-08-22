Стала известна дата пересмотра дела о конфискации имущества Захарченко

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 23 августа огласит решение по иску полковника Дмитрия Захарченко о пересмотре решения о конфискации у его семьи 9 миллиардов рублей и квартир в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В заявлении Захарченко в суд, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что изъятые в ходе обыска деньги на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации. Он просит вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
В прошлом декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 миллиардов рублей. В конце марта Мосгорсуд это решение утвердил, и оно вступило в законную силу. Деньги уже обращены в доход государства.
Эта информация подтверждается в постановлении следствия, копия которого есть в распоряжении агентства. В документе, в частности, указано: "Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств". Подлинность документа РИА Новости подтвердила защита полковника.
Комментариями Генпрокуратуры агентство пока не располагает.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.
Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.
Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.