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Происшествия

Стала известна дата пересмотра дела о конфискации имущества Захарченко

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (291)
(обновлено: 19:45 22.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в суде. Архивное фотоДмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 23 августа огласит решение по иску полковника Дмитрия Захарченко о пересмотре решения о конфискации у его семьи 9 миллиардов рублей и квартир в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дмитрий Захарченко в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Суд раскрыл детали вымогательства Захарченко взятки у ресторатора
"Решение будет оглашено 23 августа в 10.30", — сказала судья Елена Кузнецова.

В заявлении Захарченко в суд, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что изъятые в ходе обыска деньги на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации. Он просит вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.

В прошлом декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 миллиардов рублей. В конце марта Мосгорсуд это решение утвердил, и оно вступило в законную силу. Деньги уже обращены в доход государства.

Дмитрий Захарченко во время судебного заседания. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Изъятые у полковника Захарченко девять миллиардов перечислили в бюджет
Адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил РИА Новости, что в своем иске Генпрокуратура в качестве основании для обращения имущества в пользу государства ссылалась на уголовное дело полковника, но, по его словам, скрыла, что изъятые деньги больше не являются вещдоком.

Эта информация подтверждается в постановлении следствия, копия которого есть в распоряжении агентства. В документе, в частности, указано: "Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств". Подлинность документа РИА Новости подтвердила защита полковника.

Комментариями Генпрокуратуры агентство пока не располагает.

Дмитрий Захарченко во время судебного заседания
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхать красиво: где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

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