На Эльбрусе спасатели эвакуировали повредившего ногу альпиниста

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с горы альпиниста из Санкт-Петербурга, который повредил ногу во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в 16.05 мск в среду поступила предварительная информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Кыртык на высоте 3,7 тысячи метров альпинист из Санкт-Петербурга сломал ногу. Ему на помощь вышли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России

"По состоянию на 17.15 мск среды поисково-спасательные работы завершены. Спасатели доставили 69-летнего альпиниста из Санкт-Петербурга, который, по уточненным данным, не сломал, а повредил ногу, в поселок Терскол. От дальнейшей транспортировки и медицинской помощи он отказался", — сказал собеседник агентства.