На Эльбрусе спасатели эвакуировали повредившего ногу альпиниста

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с горы альпиниста из Санкт-Петербурга, который повредил ногу во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.
"По состоянию на 17.15 мск среды поисково-спасательные работы завершены. Спасатели доставили 69-летнего альпиниста из Санкт-Петербурга, который, по уточненным данным, не сломал, а повредил ногу, в поселок Терскол. От дальнейшей транспортировки и медицинской помощи он отказался", — сказал собеседник агентства.