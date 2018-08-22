СК завел дело после пролета вертолета под опорой моста в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в августе вертолет пролетел под опорой моста Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, что вызвало широкий общественный резонанс, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее сетевое издание "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что 10 августа неизвестный мужчина, не получив разрешение на вылет, сел за штурвал своего вертолета и пролетел под опорой моста. После этого, как отмечает издание, пилот проигнорировал все попытки диспетчеров выйти на связь и был задержан только на вертолетной площадке в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.

"Десятого августа вертолет, сходный по внешним признакам с моделью Gazelle SA-0682G, следуя по направлению к Финскому заливу, пролетел на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между пилонов (опор) вантового моста через Петровский канал", — сообщается в канале следственного ведомства в WhatsApp.

В Следственном комитете подчеркнули, что своими действиями пилот создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомобилей, а также экскурсионных судов в акватории рек Малая Нева и Малая Невка.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к противоправным действиям.

Как отмечает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, пилот вертолета действовал "из хулиганских побуждений, в нарушение действующих запретов".