В УФСИН прокомментировали данные о голодовке во "Владимирском централе"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Осужденные не объявляли голодовку ни в тюрьме №2, известной как "Владимирский централ", как об этом ранее сообщил ряд СМИ, ни в исправительной колонии №2 Владимирской области, оба учреждения работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба УФСИН России по региону.

"Распространяемая рядом СМИ информация о том, что якобы в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области несколько осужденных 13 августа 2018 года объявили голодовку, не соответствует действительности. Осужденные принимают пищу согласно распорядку дня. Более того, указанные в материалах СМИ осужденные в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области не содержатся. Заявлений об объявлении голодовки от осужденных не поступало", — говорится в сообщении.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов сообщил РИА Новости, что члены комиссии не в курсе голодовки. "Завтра постараемся выяснить", — отметил собеседник.